Regno Unito, madre in terapia intensiva non sa che il figlio è annegato

Regno Unito, una madre che è in coma e sta combattendo contro il coronavirus non ha idea che suo figlio adolescente sia annegato nello Yorkshire

Una madre che è in coma e sta combattendo contro il coronavirus non ha idea che suo figlio adolescente sia annegato nello Yorkshire nel giorno più caldo dell’anno per l’Inghilterra. Muhammed Bilal Zeb, 18 anni, di Bradford, nello Yorkshire occidentale, stava nuotando nelle cascate di Linton, vicino a Grassington. Ad un certo punto è andato in difficoltà. Squadre di soccorso e presenti hanno tentato di rianimare Muhammed ma è morto poco dopo. Un portavoce della polizia del North Yorkshire ha detto di essere stato contattato venerdì scorso alle 19:40, allertato perchè un uomo di 18 anni di Bradford era in difficoltà in acqua. Gli agenti sono arrivati ​​sul luogo alle 19.55. Nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza sul posto, l’uomo purtroppo è morto. Un post sulla pagina Facebook ha confermato che Muhammed si era sposato cinque settimane fa e ha aggiunto che sua madre si trova in un’unità di terapia intensiva in un ospedale di Manchester.

Migliaia di persone hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia dopo la tragedia. Chi lo conosceva racconta che era una persona molto gentile. Un portavoce della polizia locale ha dichiarato: ‘La squadra è stata chiamata da un ragazzo di 18 anni in difficoltà mentre nuotava nel fiume Wharfe a Linton Falls. Sul posto sono poi intervenuti la polizia del North Yorkshire, il servizio di ambulanza dello Yorkshire e il servizio di salvataggio e antincendio del North Yorkshire. Ben 14 membri hanno provato a rianimarlo vanamente.

Regno Unito, la tragedia

Inoltre, ricorda che erano stati emessi avvisi sui social media sui pericoli dell’acqua. Infatti le unità di emergenza e di polizia locali ora sono impegnate ad evitare che si ripeta una cosa del genere. Intanto la madre in terapia intensiva non sa di aver perso un figlio. Una storia di una tristezza infinita.

