Rumore strano nell’orecchio: ciò che il medico tira fuori è sconvolgente. Una storia che ha fatto parecchio discutere e su cui ci sono stati pareri contrastanti

Una storia assurda e di cui si è parlato molto sul web: un uomo da tempo sentiva un rumore particolare nel suo orecchio, un ronzio insopportabile e a dir poco assordante, che con il passare del tempo ha cominciato a trasformarsi in dolore. Mentre gioca a carte con i suoi amici, la prima crisi: la fitta diventa più forte e perde lucidità al punto tale da finire in ospedale. E qui la scoperta sconvolgente.

Avverte un rumore strano nel suo orecchio: quello che il medico tira fuori è assurdo

La situazione diventa pericolosa ancor prima che l’uomo arrivi nelle mani dei dottori. La fidanzata del ragazzo ha un’intuizione che si rivela geniale: gli versa una dose di alcol riuscendo a placare così il dolore fino all’arrivo in ospedale, dove viene confermata la diagnosi. Nel suo condotto uditivo c’è la presenza di un corpo estraneo che i medici estraggono con delle pinzette. Dopo alcuni tentativi, viene fuori che si tratta di un cadavere.

Si tratta proprio di una vespa morta e lunga oltre 3 centimetri. L’insetto si era dunque infilato nel condotto uditivo dell’uomo causandogli dolore, infezioni e tanti altri problemi. Quindi fate sempre attenzione: quando avvertite qualcosa di strano, non esitate e consultate subito un medico per evitare situazioni spiacevoli come queste.