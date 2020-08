Sabrina Salerno | cappello da cowboy e aria selvaggia, ammalia tutti – FOTO

La bella Sabrina Salerno si veste da cowboy in questo agosto afoso e conquista ancora i fan di Instagram con la sua provocante sensualità

Visualizza questo post su Instagram Non c’è niente che galoppi come la fantasia di un cowboy . Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 7 Ago 2020 alle ore 12:00 PDT

“Non c’è niente che galoppi come la fantasia di un cowboy” scrive a corredo dello scatto la bella Sabrina Salerno. La bella cantante torna a pubblicare una foto non in costume. La location è sempre la stessa, il Golf Club Villa Condulmert, ma stavolta ha scelto d’indossare una canotta stretta nera che le enfatizza il seno prosperoso e un bel cappello da cowboy che la rende sensuale come non mai.

Perché è vero il detto che è più provocante chi è vestito ma fa percepire in modo sottile le forme e ciò che c’è sotto, rispetto a chi ostenta e fa vedere tutto subito senza creare aspettativa e desiderio. Labbra carnose e occhiali scuri chiudono il cerchio per lei che è da sempre un’icona di stile e bellezza.

“Country style ETEREA 📷🖤” e “Magnifique photo tu et sublime je t’adore trop gros bisous ☺️😍💕💗😘😘” scrivono due fan a commento di questa foto.

Sabrina Salerno, qual è il segreto della sua forma fisica?