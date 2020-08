È successo in Giappone, dove un uomo, insospettito da strani furti di cibo, ha deciso di montare una telecamera. La scoperta che ha fatto è scioccante.

È proprio vero che a volte la realtà supera la fantasia… o almeno questo è ciò che è successo in Giappone, alcuni anni fa. L’evento è stato talmente surreale che ancora se ne parla con grande stupore. Protagonista dell’accaduto un uomo che viveva da solo in una casa a Fukuoka. Da alcuni mesi l’uomo aveva notato una strana mancanza di cibo, come se un’entità non meglio identificata glielo sottraesse mentre era assente. All’inizio aveva pensato di essere solo suggestionato, ma poi, preso dalla curiosità, aveva deciso di indagare meglio. Così, da una telecamera istallata e connessa al cellulare, è giunta la grande scoperta.

La scoperta scioccante: un’inquilina di troppo

Non era un’entità sovrannaturale a rubargli il cibo, ma la scoperta è stata comunque scioccante. Grazie alla telecamera connessa al cellulare, l’uomo ha notato che c’era una donna che si aggirava nella casa in sua assenza. Allarmato, ha contattato le Forze dell’Ordine, che si sono recate nella sua casa, svelando finalmente il mistero. Da un po’ di tempo a quella parte, una donna senza tetto di 58 anni aveva trovato dimora in un armadio a muro inutilizzato.

La singolare inquilina aveva trovato la porta socchiusa per una disattenzione e si era infilata in casa senza essere vista, trovando nell’armadio un posto sufficientemente ampio per stendere un futon su cui dormire. Oltre al cibo -raccontò- non aveva mai rubato né soldi né altre cose di valore.

