Scozia. Neonata in coma dopo aver ingerito detersivo

Una neonata di dieci mesi è finita in coma dopo aver ingerito una capsula di detersivo. É accaduto a Lennoxtown, in Scozia: ora la bimba è sotto osservazione, ma potrebbe subire effetti sul lungo periodo.

É successo tutto in troppo in fretta. Una svista e la neonata si è messa in pericolo, al punto da rischiare la vita. Mentre la mamma era occupata con le faccende domestiche, la piccola Pearce Shepherd, di soli dieci mesi, ha ingerito parte della capsula del detersivo usata per lavare le stoviglie, altamente tossica.

In preda al panico, la mamma ha immediatamente portato la piccola al Royal Hospital for Children di Glasgow dove ora è ricoverata: ha cominciato a vomitare senza sosta e le sue condizioni sono peggiorate fino ad entrare in coma.

L’incidente

La giovane Melissa Carney, la 27enne madre della bambina presente al momento dell’incidente insieme ai suoi quattro figli, ha raccontato la dinamica al Daily Record:

«Ero in cucina a preparare la cena e a fare il bucato. Tutti i bambini erano nella vicinanze. Una delle compresse dev’essere caduta dal piano di lavoro e prima che me ne accorgessi, Pearce ne ha afferrata una e ne ha pizzicato l’angolo, ingerendo parte del contenuto. É successo tutto troppo in fretta».

I medici del nosocomio stanno tenendo sotto osservazione la bambina. Ci sono buone speranze che esca dal coma al più presto, ma preoccupano le conseguenze: non si sa se subirà effetti negativi nel lungo periodo.

