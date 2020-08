Shaila Gatta in bikini, il suo fisico da urlo lascia a bocca aperta i fan FOTO

Nuova foto in bikini di Shaila Gatta, Velina mora di Striscia La Notizia, che grazie alla sua bellezza e al suo fisico perfetto fa impazzire i suoi fan

Proprio ieri Shaila Gatta ha festeggiato il suo compleanno in Costa Smeralda in Sardegna. E i fan sono subito accorsi sotto il relativo post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. Infatti sono molti gli ammiratori che seguono praticamente ogni giorno quanto la ragazza posta sul social network. Stiamo primato di 652mila follower, una cifra davvero importante ma che non sorprende.

D’altronde stiamo parlando della bellissima e bravissima Velina mora di Striscia La Notizia. La giovane, prima di salire sul palco del tg satirico, ha avuto altre esperienze in televisione. Ricordiamo che la ballerina nativa di Aversa, in provincia di Caserta, è approdata nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel lontano 2015 facendosi apprezzare per il suo talento, riconosciuto anche dall’allora coach Emma Marrone.

LEGGI ANCHE —> Simona Ventura strepitosa in costume: fan in estasi – FOTO

Shaila Gatta in bikini, il suo fisico incredibile stupisce ancora i fan – FOTO