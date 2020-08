Simona Ventura strepitosa in costume: fan in estasi – FOTO

Simona Ventura ha condiviso su Instagram un breve filmato che raccoglie una serie di suoi scatti in costume: i fan stanno commentando con enfasi.

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La 55enne ha un grosso seguito anche sui social: il suo account Instagram vanta 1,7 milioni di follower. Nonostante l’età non più giovanissima, la nativa di Bentivoglio continua a deliziare i suoi fan con foto particolarmente belle e scatti incredibili in cui mette in risalto le sue ‘curve’. Simona, poco fa, ha condiviso un breve filmato in cui sono presenti una serie di scatti favolosi in costume.

Simona Ventura mette in mostra la sua bellezza con scatti in costume