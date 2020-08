Trova l’animale che più ti rappresenta tra i tanti presenti in questo test della personalità. Confronta le tante soluzioni possibili e vedi le risposte.

Questo è probabilmente il test della personalità più divertente che abbiate mai fatto. Si basa sullo scovare per prima una delle undici figure possibili tra tutte quelle di animali presenti nella immagine qui sopra.

La risposta che riuscirete a dare determinerà quello che è il vostro profilo psicologico e comportamentale. Gli animali sono tra i soggetti più utilizzati nei test della personalità per descrivere dei particolari tratti che sono propri dell’uomo. Basti pensare al’accostamento cane fedeltà, od all’astuzia di una volpe, e così via. Inutile precisare che questo test ha prettamente uno scopo ludico e non rappresenta una verità assoluta. Sta a voi stabilire il grado di verosimiglianza delle risposte.

Zebra (1). Avete dalla vostra il carisma ed il divertimento, sapete intrattenere gli altri e detestate la noia.

Gatto (2). Sfuggevoli, silenziosi, a volta anche timidi. Vi aprite però con le persone giuste, dimostrando tutta la vostra capacità di amare. Siete molto autonomi ed indipendenti.

Anatra (3). Siete curiosi e votati all’ottimismo, cercate ogni volta l’aspetto della novità in qualsiasi occasione e tendete a scoprire nuove cose e nuovi posti.

Koala (4). Sensibilità, calma e pacatezza sono i vostri maggiori pregi, ai quali unire la gentilezza e la premura verso coloro che amate.

Test della personalità, che animale vedi dice chi sei

Elefante (5). La vostra presenza si fa sentire, così come i vostri atteggiamenti sia nel bene che nel male. Ci siete sempre per aiutare le persone che amate, così come per muovere guerra contro chi vi è ostile.

Orso (6). Vi affidate molto alla logica ed incarnate l’integrità e la lealtà. Generalmente detestate il trambusto e sapete parlamentare. Ma se si presenta l’occasione, cacciate fuori gli artigli.

Giraffa (7). Socievolezza, amicizia, affabilità. Questi siete proprio voi, che però tendete ad avere la testa tra le nuvole. Ma è perché volete stare il più lontano possibile dalla noia.Maiale (8). Trasuda il vostro fortissimo senso di indipendenza. Da soli state molto bene. Ricordate sempre tutto, possedete capacità analitiche più affinate del solito ma comunque legate bene con gli altri.

Coniglio (9). Tutti notano il vostro carattere gioioso e votato esclusivamente al buonumore. Avete un animo da artista, molto creativo ed estroso. Siete adorabili, praticamente senza difetti.

Leone (10). Siete nati per primeggiare, per assurgere al ruolo da leader. Tanto in ambito lavorativo quanto in quello amoroso. Nessuno riesce a dominare più di voi.

Gufo (11). La riflessività è il vostro mantra. Riuscite ad uscire dalle situazioni più insidiose con il cervello e con la tranquillità.

