Úrsula Corberó Delgado, in slip incanta i fan su Instagram – FOTO

Úrsula Corberó Delgado, l’attrice che ha impersonificato Tokyo ne “La casa di carta”, incanta i suoi 20 milioni di follower con scatti sensuali

Il 31 luglio Netflix, colosso delle piattaforme streaming e produttore delle serie tv più amate al mondo, ha lanciato la bomba su “La casa di carta 5”: questa infatti mette fine ad un’era, non ci sarà un seguito. Un messaggio su Instagram su tutti i canali nazionali: “Parte 5: il colpo giunge al termine”. Per vedere “La casa di carta 5” dovremo attendere però il 2021, la data ancora non è trapelata. La stagione 4 è uscita in aprile e ci ha tenuto compagnia durante le settimane di lockdown.

La trama de “La casa de carta” ripercorre la progettazione della rapina alla zecca spagnola di Madrid ad opera del Professore e della sua banda reclutata per le diverse capacità personali. Troviamo Tokyo, Úrsula Corberó Delgado, a narrare la vicenda dall’esterno, introducendoci con drammaticità in tutto ciò che accade.

Úrsula Corberó Delgado è nata l’11 agosto 1989 e si avvicina concretamente al mondo della recitazione a 13 anni iscrivendosi a un corso di dizione anche se giovanissima debutta a Madrid come modella.

Ottiene il suo primo ruolo importante nel 2002, nella serie Mirall Trencatt tratta dal romanzo in chiave ottocentesca di Mercé Rodoreda, e nel 2015 prende parte alla fiction italiana La dama velata con protagonista Miriam Leone. Il 2017 è l’anno di Proyecto Tiempo: La Llave e del thriller con Alvaro Cervantes L’albero del sangue.

Úrsula Corberó Delgado strega i fan di Instagram con tre scatti da togliere il fiato