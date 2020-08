Vaccino italiano, è stata stabilita la data per la sperimentazione sull’uomo: si cercano 90 volontari.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo: il numero di casi positivi e quello dei decessi continuano a crescere giorno dopo giorno. Anche in Italia, dopo alcune settimane tutto sommato positive, il trend sta iniziando a preoccupare: stando ai dati del bollettino odierno, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 552 nuovi contagiati. Nei laboratori di tutto il pianeta stanno continuano a studiare il virus e a cercare di mettere a punto una cura efficace o un vaccino. Il vaccino, al momento, sembra essere l’unica arma per debellare il Covid-19. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il vaccino italiano è pronto per essere sperimentato sugli uomini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vaccino Coronavirus | Studiosi Usa individuano potenziale trattamento

Tutto pronto per la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano: la data