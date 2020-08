Violante Placido, figlia del noto attore e regista Michele, è tornata al lavoro e su Instagram condivide uno scatto in cui mostra tutta la sua bellezza

Tempo di ripartenze e nuovi appuntamenti per Violante Placido. La bella attrice, figlia dell’attore e del regista Michele Placido, è in Sicilia per un appuntamento molto importante e lo condivide con i suoi fa. Su Instagram la figlia d’arte ha un discreto seguito con un profilo seguito da 39 mila e 300 seguaci.

Lei che alla fine della fase 1 si era detta preoccupata per la ripartenza in generale è tornata al lavoro. In una intervista a D di Repubblica aveva espresso le perplessità per il ritorno alla normalità de suo settore, quello dello spettacolo, soprattutto per la ripresa dei film.

Non aveva nascosto di essere un po’ nostalgica della fase 1 durante la quale si era dedicata totalmente a suo figlio Vasco. Ma le cose ora vanno meglio e la figlia di Michele Placido è molto soddisfatta per quello che le aspetta.

Violante Placido torna in scena, look total black e uno sguardo pieno di sensualità