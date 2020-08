WhatsApp, come scaricare e installare le app su smartphone Huawei

Vediamo come scaricare e installare WhatsApp e le vostre app preferite su smartphone Huawei senza Play Store tramite AppGallery o alternative

Sui recenti smartphone Huawei non sono più disponibili i servizi Google e, tra questi, neppure il Play Store. Così l’azienda cinese è corsa ai ripari con gli HMS. Molti utenti tuttavia temono che con questo cambiamento non riescano più ad usare le loro app Android preferite, tra cui la più famosa applicazione di messaggistica istantanea. Scopriamo dunque come scaricare e installare WhatsApp e gran parte delle app più usate su smartphone Huawei.

Infatti ciò è assolutamente possibile. Tramite una ricerca su AppGallery, lo store ufficiale del colosso asiatico, è possibile trovare molte applicazioni molto celebri. Inoltre nel caso non trovassimo qualche applicazione da noi usata con frequenza, è possibile provare un’altra strada. Recatevi con il vostro browser sul sito web ufficiale, come nel caso di WhatsApp, ed effettuare il download dell’APK dell’app.

WhatsApp, come scaricare e installare app Android non presenti su AppGallery