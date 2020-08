Alessia Mancini, slip in vista: infarto assicurato – FOTO

Alessia Mancini ha condiviso una foto sui social network in cui si vede solo dalla pancia in giù, slip e gambe in vista per uno spettacolo assicurato

Alessia Mancini, conduttrice televisiva e attrice, ha pubblicato uno scatto “hot” su Instagram in cui è stesa su un lettino in spiaggia e indossa un bellissimo costume, di cui si vede solo il pezzo di sotto. Uno slip molto carino arancione a fantasie e in primo piano c’è la sua pancia piatta e le sue gambe toniche e snelle. Nella foto ha scritto, “Modalità vacanza”, insomma pieno relax per l’ex ragazza di ‘Non è la Rai‘, programma che l’ha fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo. In seguito è stata una delle veline di ‘Striscia la Notizia‘. Successivamente ha fatto la valletta del programma ‘Passaparola‘ condotto da Gerry Scotti. Alessia è sposata dal 2003 con Flavio Montrucchio, vincitore del ‘Grande Fratello‘, seconda edizione e protagonista di molte soap opera.

LEGGI ANCHE -> Maddalena Corvaglia, la meditazione diventa momento di sensualità FOTO

La foto da infarto di Alessia Mancini