Anna Tatangelo festeggia la sua “Guapo” con una FOTO da impazzire

Anna Tatangelo ha condiviso una foto e un video in unico post su Instagram per festeggiare i 4 milioni di visualizzazioni in tre settimane del suo singolo ‘Guapo’

Anna Tatangelo è contentissima del risultato della sua ‘Guapo‘, il suo ultimo singolo uscito il 14 luglio di quest’anno. La canzone in tre settimane ha totalizzato ben 4 milioni di visualizzazioni su Youtube e altrettanti ottimi risultati sulle altre piattaforme online. Nella canzone la Tatangelo duetta con Geolier, cantante napoletano della scena trap. Nel brano anche Anna oltre al rapper canta in napoletano nel ritornello. Dizione perfetta tanto che sembra essere partenopea anche lei. Sicuramente durante la storia ultra decennale con Gigi D’Alessio ha imparato dal cantante molto della lingua che si parla all’ombra del Vesuvio e non solo.

La svolta musicale di Anna Tatangelo