Anna Tatangelo senza Gigi, vola in vacanza con una compagnia inaspettata

Anna Tatangelo va in vacanza con un’amica, Elisabetta Gregoraci

Visualizza questo post su Instagram 🌊⚓️🌺 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 27 Lug 2020 alle ore 9:06 PDT

Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi D’Alessio, ha ritrovato la serenità grazie alla compagnia dell’amica Elisabetta Gregoraci. Le due bellissime donne dello spettacolo, non hanno ancora condiviso foto di loro due sui social insieme in vacanza. Ma pare che sia così, e che si aggirino per i locali della Sardegna più belle che mai.

Anna che in questo periodo sta apparendo sempre sorridente sui social. Cerca di affrontare la rottura con Gigi in modo positivo, riprendendo in mano la sua vita. La miglior compagnia per voltare pagina, è sicuramente un’amica. Per la Tatangelo non è stato un periodo facile. Dire addio al padre di suo figlio, a un pilastro importante della sua vita, come ha detto lei. Si sono dati tanto, ma quando un’amore è finito non c’è più nulla da fare se non rimanere in buoni rapporti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Daniela Santanchè in vacanza con un look molto speciale – FOTO

Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo insieme per affrontare le delusioni

Visualizza questo post su Instagram Jungle 🐾🦎 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 31 Lug 2020 alle ore 5:54 PDT

Non c’è miglior compagnia dunque di un’amica, per giunta tornata single anche lei da poco. La Gregoraci, infatti è fresca di rottura con Francesco Bettuzzi il compagno che è venuto dopo il divorzio dal suo ex marito Flavio Briatore. Al momento la Gregoraci e Briatore hanno trovato un equilibrio, e sono i buoni rapporti anche per il bene del figlio Nathan Falco. Per Elisabetta è un periodo positivo, sta lavorando per il programma musicale estivo Battiti Live che la vede come conduttrice. E a breve potremmo vederla partecipare al Grande Fratello Vip.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Raffaella Fico, lato B magistrale al tramonto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Summer 2020 ☀️🐠🦋 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 2 Ago 2020 alle ore 9:17 PDT

Per le due bellissime donne non resta che godersi le soddisfazioni lavorative, che entrambe stanno ottenendo recentemente. Anna con il suo nuovo brano “Guapo” e Elisabetta con la sua conduzione di Battiti Live. Si godono anche le vacanze estive tra un bagno al mare e qualche giro per locali, insieme sono invincibili.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.