Auto contro camion, muore giovane donna

Auto contro camion a Portogruaro (Provincia di Venezia). Il bilancio è pesantissimo. Morta una donna, un’altra in pericolo di vita. I fatti

E’ accaduto ieri 7 agosto intorno alle 12.30. Uno scontro dai tragici risvolti che ha visto la morte di una giovane donna di 32 anni.

L’incidente è avvenuto sulla Strada Pontebbana, in localià Castello Roganzuolo. Un camion ha impattato contro una Smart di fronte a un distributore di carburante Eni. I soccorsi inviati dalla centrale del Suem 118 sono arrivati immediatamente per estrarre dalle lamiere le due passeggere dell’automobile.

Per Severina Sever, nomade croata ma residente a Portogruaro, non c’è stato nulla da fare. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Trasportata in eliambulanza all‘ospedale Cà Foncello di Treviso, si è spenta poche ore dopo il ricovero.

Auto contro camion. Inchiesta della procura di Treviso

La compagna di viaggio era alla guida dell’autovettura. B.A., 23 anni, anch’essa nomade, originaria di Torino ma residente nella cittadina veneta, non ha mai conseguito la patente di guida.

La Smart ha invaso l’opposta corsia di marcia per sorpassare un mezzo pesante che stava intraprendendo una svolta a destra per entrare nella stazione di servizio con distributore Eni. Ha quindi impattao frontalmente con un autocarro frigo Mann, guidato da un 53enne che non ha potuto evitare lo scontro. L’uomo è rimasto illeso. La ragazza versa in gravi condizioni.

Il tratto stradale è stato impercorribile per diverse ore in entrambi i sensi di marcia. La procura di Treviso aprirà un’inchiesta contro B.A. per omicidio stradale.

