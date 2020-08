Il piccolo Giuseppe se n’è andato per sempre, ed a soli 9 anni di vita. Il bambino morto a causa di una malattia inesorabile viene ricordato da tutti con enorme commozione.

Da Pietravairano , una piccola località in Campania situata in provincia di Caserta, arriva la tragica notizia che riguarda un bambino morto. Lui si chiamava Giuseppe Palumbo e ha perso la vita per colpa di un brutto male.

LEGGI ANCHE –> Ragazze investite | auto falcia due adolescenti | una muore

Si trattava di un male raro, contro il quale questo sfortunato bimbo lottava da diverso tempo. Ed il dolore suo era anche della mamma e del papà, che ora sono chiusi nel loro dolore.

LEGGI ANCHE –> Incidente a Jesolo, muore noto albergatore della città

Bambino morto, Giuseppe ricordato con grande dolore da tutta la città

Un dolore che mai nessun genitore dovrebbe mai vivere. Le condizioni di salute di Giuseppe purtroppo erano peggiorate da qualche giorno, fino a quando non hanno raggiunto una situazione di irreversibilità totale. Affranta tutta la comunità locale, ed anche quella della vicina Caianello, dove il bambino morto era iscritto ad una scuola calcio del posto.

Leggi anche —>Si schianta in scooter contro il guardrail nella notte: uomo perde la vita

Niente potrà dare consolazione alla famiglia di Giuseppe ed alle tante persone che lo ricordano come un bambino educato e che si era fatto amare da tutti quanti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.