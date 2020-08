Carolina Stramare in barca: il bikini incantevole, che sirena – FOTO

Carolina Stramare regina a Miss Italia e sirena in barca al mare: la sua foto in bikini tramite il proprio profilo Instagram fa impazzire il web

Carolina Stramare è salita agli onori delle cronache quando è stata eletta Miss Italia nel 2019. Da allora questa bellissima ragazza, originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, è diventata famosissima. La giovane, classe 1999, prima di essere incoronata la più bella d’Italia succedendo a Carlotta Maggiorana, aveva già partecipato a qualche sfilata di bellezza. Dopodiché si è appunto presentata a Salsomaggiore insieme ad altre 79 concorrenti all’ambito titolo che è poi diventato suo.

Prima però ha rischiato di essere eliminata. Infatti era stata esclusa dalle 10 finaliste scelte dal pubblico. Fortunatamente la giuria di qualità è stata lungimirante vedendo in lei un fascino inizialmente non notato a sufficienza dal pubblico. Quest’ultimo infine si è poi pentito di non averla preferita alle altre precedentemente decidendo di incoronarla reginetta di bellezza.

Carolina Stramare spettacolare in barca | Una vera sirena – FOTO