Carolyn Smith, cattive notizie. E’ di nuovo in ospedale

Cattive notizie per Carolyn Smith. La donna è di nuovo in ospedale, oltre al cancro sta combattendo un altro disturbo. Tutti gli aggiornamenti

La battaglia contro il cancro continua per la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith. La donna oltre alla malattia che non le dà scampo deve preoccuparsi di altri disturbi. Con la sua calma riesce sempre a tranquillizzare i suoi fan che la seguono su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Anche questa volta infatti ha lanciato un post chiarendo la sua condizione di salute.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Aurora Ramazzotti in mezzo al nulla, lato B in lontananza come Michel-FOTO

Carolyn Smith, la sua condizione di salute