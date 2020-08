Dirty Dancing 3 è ufficiale: si farà. Nel cast c’è anche Baby

Dirty Dancing 3 si farà. E’ arrivato dopo anni di attesa l’annuncio ufficiale dalla casa di produzione. Nel cast anche la protagonista del primo film

“Nessuno può mettere Baby in un angolo”. Citazione del film cult degli anni ’80. Eppure la sua protagonista, Jennifer Grey, dopo l’uscita della pellicola, in un angolo ci è stata per decenni. L’attrice, infatti, a seguito di un inaspettato successo della commedia dai toni sociali, pietra miliale del cinema, è scomparsa letteralmente dai set. Complice purtroppo un’infausta decisione: quella di ritoccare chirurgicamente il proprio naso. Il pubblico non la riconosceva più e, via via, è stata scritturata sempre meno in futuri progetti.

Il CEO della casa di produzione Lionsgate, Jon Feltheime, ha dichiarato che Dirty Dancing 3 uscirà presto nelle nostre sale. Che possa essere per Jennifer Grey l’occasione di riscatto?

Nella prima pellicola interpretava Frances Baby Houseman, giovane di buona famiglia innamorata dell’affascinante insegnante di danza Johnny Castle, di più bassa estrazione sociale. Il ruolo del ragazzo fu affidato al compianto Patrick Swayze, scomparso nel 2009.

Dirty Dancing 3. Tristezza senza Patrick Swayze