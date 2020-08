Un dolore terribile ali occhi: la scoperta terrificante dei medici

Una donna in America, dopo aver avvertito un forte dolore agli occhi riceve una diagnosi inaspettata

Una donna affetta da diabete, all’età di 58 anni ha avvertito un forte dolore agli occhi per 5 giorni. Dopo giorni che il dolore non passava, la donna ha deciso di recarsi all’ospedale per farsi visitare. La scoperta ha scioccato tutti quanti. Per giorni i media ne hanno parlato. I medici, dopo averle prescritto un antibiotico che non ha avuto nessun effetto sulla donna. Hanno pensato che potesse essere affetta da fascite necrotizzante, un’infezione causata da batteri Staphylococcus aureus e Streptococccus pyogenes.

Dopo aver fatto la scoperta, i medici prescrivono alla donna delle cure a base di vancomicina e penicillina G. Dopo due settimane di cure, finalmente la donna è stata dimessa dall’ospedale. Le cure hanno avuto l’effetto desiderato. La Fascite necronizzante è un infezione molto rara, che normalmente si verifica in persone con un sistema immunitario debole. Per questo motivo è bene prendersi cura del proprio sistema immunitario.

Cos’è la Fascite Necronizzante e quali sono gli effetti sul corpo

La fascite necronizzante è una forma rara di infezione che colpisce la pelle. La malattia, è di natura batterica e si sviluppa rapidamente e in modo aggressivo. Può evolversi in una lesione cutanea, se non viene curata subito. E può causare bolle e trombosi capillare, può anche causare la morte in alcuni casi se non viene presa in tempo.

La fascite inizia da una zona del corpo, dove è avvenuto un trauma. In quel punto comincia un dolore molto forte rispetto all’effettivo trauma subito. Il tessuto colpito comincia a gonfiarsi e si possono avvertire sintomi come diarrea e vomito. La zona risulta infiammata e si può vedere del rossore, ma dopo poco prende il colore blu o viola. Queste sono le condizioni gravi dell’infezione, che richiedono immediate cure.

Il tasso di mortalità della fascite necronizzante è di 73%. Le possibilità di sopravvivenza dipendono dalla tempestività del paziente che si accorge del problema, e successivamente della diagnosi con cure immediate. L’antibiotico è la prima cura da somministrare, dopo se la situazione è grave bisogna fare un intervento chirurgico.

