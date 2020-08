Elettra Lamborghini ai fornelli è una tigre, in ginocchio infuoca i fan – FOTO

Primo piano culinario spettacolare per Elettra Lamborghini, alle prese con i fornelli scalda i fan e incalza: “E le vostre donzelle lo sanno fare…?”

Sequel “infuocato” di stories Instagram per Elettra Lamborghini, protagonista di scatti con piglio sensuale e animo felice davanti alla cucina di casa.

La sexy cantante romagnola ha fatto il pieno di consensi anche stavolta dopo aver assaporato in questi giorni, il buffet pre-matrimoniale in compagnia del suo futuro sposo. Elettrica di nome e di fatto, la Lamborghini cantante, specializzata in duetti intonanti con personaggi musicali del calibro di Giusy Ferreri ha raffinato le sue spiccate doti, generando consensi.

“Io e Giusy, ci hanno detto che siamo la coppia della voce predestinata a raccogliere la pesante eredità di Lady Gaga e Ariana Grande”. Niente male il biglietto da visita, di presentazione alla soglia dell’Olimpo, forgiato dai Big.

Elettra Lamborghini, però avrà tempo e spazio per affinare il ritmo delle sue armoniose corde vocali. Ora in programma ci sono i preparativi matrimoniali ed ebbene dedicarsi alle prove di moglie e futura madre di famiglia.

Elettra Lamborghini alle prese con i fornelli ringrazia i fan per la rinomata pazienza