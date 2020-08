È assolutamente pazzesca Federica Panicucci, che si mostra in una serie di scatti da non credere su Instagram. La conduttrice tv Mediaset sembra una ragazzina.

Lei è come Dorian Gray: Federica Panicucci deve avere un qualche oggetto stregato che invecchia al posto suo. Non può esserci altra spiegazione, dal momento che la presentatrice televisiva originaria di Cecina e da anni di casa a Mediaset continua a mostrare un fisico da mozzare il fiato ed una bellezza che non è proprio comune alle sue coetanee.

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti in mezzo al nulla, lato B in lontananza come Michelle -FOTO

Ed indicare gli anni di una donna non è mai elegante, ma nel caso della Panicucci occorre farlo, per stupire proprio tutti. La toscana di anni ne ha 52 sulle spalle. Ma a guardarla chiunque gliene darebbe al massimo la metà, volendo essere severi. E lei è uno splendore, incantevole con il suo corpo slanciato, esile eppure sempre tonico. Con la pelle scintillante, i capelli biondi sempre ben curati e quel sorriso da far sciogliere il ghiaccio. Quanto è fortunato Marco Bacini, l’imprenditore che da diversi anni ormai fa coppia fissa con lei e che da tempo ha preso il posto di Dj Fargetta.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo senza Gigi, vola in vacanza con una compagnia inaspettata

Federica Panicucci, bella come una dea