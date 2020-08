Giuseppe Conte spiega il nuovo Dpcm e fa un appello ai giovani

Il nuovo decreto entra in vigore il 10 agosto, e sarà valido fino al 7 settembre, prevista la proroga delle misure di prevenzione sanitaria

Sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre il nuovo Dpcm approvato stasera dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il via libera del consiglio dei ministri al “decreto legge agosto”. Le misure stanziate dal governo arrivano nel complesso a 100 miliardi ed è una delle manovre più cospicue dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Si tratta anche della terza manovra varata per fronteggiare l’emergenza economica scoppiata con la pandemia.

Conte ha però fatto sapere che non ci sarà nessuna nuova nomina a livello ministeriale nei prossimi mesi, “sono pienamente soddisfatto di tutti i miei ministri” ha fatto sapere alla stampa.

“Siamo in sostanziale stabilità della curva epidemiologica – ha aggiunto Conte – con lievi segnali di ripresa dei contagi. Stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi. Siamo stati il primo paese occidentale colpito dal virus ma siamo usciti dalla crisi più acuta prima degli altri. Il tasso dell’Italia per contagi è tra i più bassi dell’Unione europea. Riceviamo attestati da tutto il mondo ma è merito di voi cittadini, perché è col vostro comportamento responsabile che otteniamo risultati”.

Previsto il mantenimento dei dispositivi di sicurezza individuale nei luoghi chiusi e tutte le diverse precauzioni a cui siamo stati abituati nei mesi scorsi: quindi niente assembramenti, abbracci ed effusioni tra persone non facenti parte del proprio nucleo familiare, lavaggio frequente delle mani con i disinfettanti e utilizzo della mascherina anche all’aperto in caso di spazi piccoli e poco arieggiati.

Inoltre non deve uscire di casa chi ha una temperatura superiore ai 37,5 gradi e bisogna ancora prestare la massima attenzione ai sintomi respiratori. Conte si è rivolto soprattutto i ragazzi: “Non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi. Capisco i giovani che hanno desiderio di movida, ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c’è la salute dei vostri cari”. I dati dimostrano che l’età media dei contagi è drasticamente calata rispetto marzo e aprile e diversi casi sono legati a chi torna da vacanze o viaggi con gli amici. Inoltre da 15 agosto potranno ripartire le crociere, e da settembre le fiere.

Nuovo Dpcm, novità anche in ambito pagamenti elettronici, pensioni e sud Italia

In ambito pagamenti elettronici Conte spiega: “Abbiamo anche anticipato la misura del cashback già programmata con la legge di Bilancio. Non l’abbiamo potuta realizzare per la pandemia, adesso la attiviamo dal 1° dicembre 2020. Abbiamo stanziato nuove risorse per potenziare questo strumento: vogliamo sostenere consumi e pagamenti elettronici premiamo i cittadini che potranno recuperare una parte di quanto spendono e potranno usufruire di un bonus fino a 2mila euro“.

Le pensioni di invalidità sono aumentate al 100% a partire già dai 18 anni, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione. Si passa dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per un totale di tredici mensilità.

Le misure per il Sud Italia invece mirano a reindustrializzare tutta la zona meridionale pesantemente discriminata in termini di infrastrutture e posti di lavoro al fine di recuperare un gap che coinvolge da anni tutta la Penisola. “Non dividiamo l’Italia in due – dice Conte – e offriamo un aiuto per la ripresa per le aree più svantaggiate per la ripresa dell’Italia intera. Sono particolarmente orgoglioso delle misure per il Sud e non solo perché sono figlio del Sud: poniamo le basi per un processo di reindustrializzazione dell’intero Sud“. Dal primo ottobre verrà abbattuto del 10% il costo del lavoro per tutti i lavoratori, assunti non assunti e sarà un progetto da sviluppare sul lungo periodo.

“Sono regole minime“, ha commentato il presidente del Consiglio a conclusione della conferenza stampa. “Non vogliamo nuove restrizioni. Al contrario, dice, nel nuovo Dpcm “sono previste nuove riprese, per una ripartenza con intelligenza e senso di responsabilità”.

