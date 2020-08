Il Festival di Sanremo 1998 è stata l’edizione in cui ai primi tre classificati della sezione Novità è stata data la possibilità di accedere alla vittoria finale della sezione Campioni

Il Festival di Sanremo 1998 è stato presentato da Raimondo Vianello con Veronica Pivetti ed Eva Herzigova. Fu la 48esima edizione e andò in onda su Rai Uno dal 24 al 28 febbraio 1998. In quell’anno il Festival non fu uno dei più fortunati né brillanti dato che anche il Financial Times lo bollò come “una sagra del kitsch piena di canzoni terribilmente sentimentalistiche”. Pochi cantanti si distinsero tra cui Alex Baroni con ‘Sei tu o lei (Quello che voglio)’, Lisa con ‘Sempre’, Paola Turci con ‘Solo come me’ e pochi altri come Niccolò Fabi e la sua ‘Lasciarsi un giorno a Roma‘. Sul gradino più basso del podio troviamo proprio Lisa, che si piazzò seconda tra i giovani. Al secondo posto Antonella Ruggero con la canzone ‘Amore lontanissimo‘, che fu incisa anche in spagnolo con il titolo ‘Donde estás‘.

La vincitrice di Sanremo 1998

Annalisa Minetti riuscì per la prima e unica volta nella storia del Festival a vincere la kermesse canora dei Campioni e delle Novità. Il brano che trionfò fu ‘Senza te o con te‘. Oltre a essere una cantante, la Minetti è anche un’atleta paralimpica, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva, modella e attrice. Tra le sue ultime apparizioni in TV c’è quella dell’anno scorso a ‘Ora o mai più‘ con Toto Cutugno. Nel 2017 e 2018 ha partecipato e vinto nella categoria ‘Donne’ a ‘Tale e Quale show’.

Classifica dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 1998

1º Annalisa Minetti Senza te o con te

2º Antonella Ruggiero Amore lontanissimo

3º Lisa Sempre

4º Paola Turci Solo come me

5º Silvia Salemi Pathos

6º Mango e Zenîma Luce

7º Luca Sepe Un po’ di te

8º Niccolò Fabi Lasciarsi un giorno a Roma

9º Ron Un porto nel vento

10º Andrea Mingardi Canto per te

11º Alex Baroni Sei tu o lei (Quello che voglio)

12º Spagna E che mai sarà

13º Piccola Orchestra Avion Travel Dormi e sogna

14º Sergio Caputo Flamingo

15º Nuova Compagnia di Canto Popolare Sotto il velo del cielo

16º Paola e Chiara Per te

17º Enzo Jannacci Quando un musicista ride

Il video di ‘Sei tu o sei lei (Quello che voglio)’ di Alex Baroni