Il gallo canta troppo presto. Multato l’anziano proprietario

Il gallo canta troppo presto. L’anziano proprietario si è visto recapitare una multa salata. Non l’ha presa molto bene

Carlino, questo è il nome del gallo che è costato molto caro al suo anziano proprietario. L’animale infatti era solito, come sua natura, cantare e dare il buongiorno a tutti in ore in cui la gente preferisce continuare a dormire.

Il casolare dimora del gallo, una villetta a Castiraga Vidardo, nel Lodigiano, è risultata essere troppo vicina ai vicini che ripetutamente sono stati svegliati tra le fra le 4.30 e le 6 del mattino.

Leggi anche >>> UN CINGHIALE, UN NUDISTA E UN IMBARAZZANTE INSEGUIMENTO – FOTO

La legge prevede che venga rispettata la distanza minima di 10 metri dalle abitazioni circostanti (articolo 16) e inoltre non possono essere detenuti animali che ledano la quiete pubblica o privata dalle ore 22 alle ore 8 (articolo 24).

Già una volta il proprietario aveva avuto problemi a causa dell’abitudine mattiniera del gallo e lo cedette ad un conoscente. Quando quest’ultimo si è allontanato per andare in vacanza, l’anziano signore ha ripreso Carlino con sè, ripristinando le lamentele dei mal capitati che vivono nelle sue immediate vicinanze.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Si è visto recapitare una multa di 166,66 €. Il verbale è stato inevitabile ma il padrone del gallo non l’ha presa tanto bene e ne ha distribuito copie per tutto il paese in segno di protesta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hanno vinto Sanremo 1997, come sono diventati e cosa fanno ora

D.G.