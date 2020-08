La Juventus è fuori dalla Champions League: i tifosi rivali esultano sul web – VIDEO

La vittoria di ieri ai danni del Lione non è bastata alla Juventus di Mister Sarri per staccare il pass per la Final Eight. Un risveglio triste per i bianconeri, surclassati dagli sfottò dei rivali del Torino

Un doppio Ronaldo agguanta e poi scavalca nel punteggio il Lione, ma non basta per staccare il pass per l’inedita Final Eight della Champions League 2019/2020. Un fallimento dichiarato a metà dalla società, divisa fra i suoi rappresentanti, da pareri contrapposti.

Bonucci a fine partita, sconsolato e amareggiato riesce ad assorbire in fretta la delusione dovuta all’eliminazione, con un “Obiettivo stagionale centrato”. Parere diviso e contrario per il patron dei bianconeri, Andrea Agnelli che al termine della vittoria più brutale della sua gestione ha lasciato tanti interrogativi sulla riconferma di Sarri, spostando l’ago della bilancia in direzione delle qualità da fenomeno di Cristiano Ronaldo, sempre più confermato.

Il campione portoghese si prende sulle spalle la causa Juventus e la conduce ad un passo dall’ennesima impresa straordinaria, dopo quella inflitta ai danni dell’Atletico Madrid l’anno precedente (tripletta per lui).

Ieri sera però tra i suoi compagni di squadra, nessuno sembrava in stato di grazia come lui ed ecco che la nove volte di fila, campionessa d’Italia incappa nell’ennesima eliminazione da una competizione, oramai divenuta una vera ossessione per il tifo bianconero.

Il Lione elimina la Juve dalla Champions, i tifosi del Toro: “In Europa non vali un…”

A distanza di poche ore dalla cocente eliminazione della Juventus dalla Coppa dalle grandi orecchie, riprende a pieno ritmo, l’inneggio agli sfottò da parte dei rivali sportivi della Vecchia Signora.

Fra tutti spiccano i cori, in parte incresciosi dei tifosi granata, cugini e primi eterni rivali della causa bianconera. Non è un bello spot per gli amanti di questo fantastico sport. Sembra quasi rivivere lo “spettacolo” indecoroso di quei pochi facinorosi del tifo medio che inneggiano allo scoppio del Vesuvio, la domenica sugli spalti.

Quello di ieri sera sembra a tratti una sana canzonatura già notoria, intervallata da raffinatezze verbali inopportune. “In Europa sei un pupazzo, gobbo di m***a attaccati a sto c…!”.

Così i tifosi granata del Torino esultano, ringalluzziti dall’obiettivo, ancora una volta fallimentare della Juventus, chiamata a ritentare, l’anno successivo a spezzare l’incantesimo proibito.

