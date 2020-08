È di Viviana Parisi il corpo ritrovato nei pressi di Caronia (Messina). Il marito avrebbe riconosciuto i vestiti ed i gioielli della donna.

Sembra essere di Viviana Parisi il corpo ritrovato a Caronia (Messina). Seppur il cadavere sia ormai in decomposizione e devastato dagli animali selvatici, il marito avrebbe riconosciuto vestiti e gioielli appartenenti a Viviana. Tra questi in particolare dei pantaloncini jeans ed un paio di scarpette bianche, una ritrovata ai piedi della donna, l’altra a qualche metro di distanza nella sterpaglia. Il corpo è stato rinvenuto a poca distanza dal tratto di A20 dove la donna sarebbe stata avvistata per l’ultima volta insieme al figlio Gioele (4 anni). La scientifica, comunque, fa sapere che sarà necessario un test del Dna per accertare la vera identità del cadavere.