Maria De Filippi rivela i dettagli di Temptation Island con Alessia Marcuzzi

Si è conclusa da poco più di una settimana l’edizione mista di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. A breve ricominceranno le registrazioni nell’Is Morus Relais e al timone ci sarà nuovamente Alessia Marcuzzi

Mercoledì 9 Settembre su Canale 5 prenderà il via la seconda edizione dell’anno di Temptation Island, che ha visto coppie sconosciute e coppie note mettersi alla prova per 21 giorni al cospetto di tentatori e tentatrici. A condurre l’edizione estiva è stato l’amato Filippo Bisciglia che non tornerà in quella che sta per iniziare. Lo scorso anno fu Alessia Marcuzzi a condurre l’edizione Vip e proprio lei tornerà nel villaggio di Temptation Island da Settembre. A rivelare i dettagli sulle modalità del programma è stata la produttrice del programma Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE -> Italia’s Got Talent, confermata la giuria e la presenza del pubblico

Temptation Island, nel villaggio tutte coppie Nip

Non sarà un’edizione dedicata alle celebrità, anzi, Maria De Filippi conferma che tutte le coppie coinvolte saranno composte da persone non note, i cosiddetti Nip. La scelta nasce dalla volontà di far vivere al pubblico delle storie più spontanee, meno artefatte. “Ci credo di più perchè con loro scatta l’improvvisazione, l’inaspettato“, ha affermato la conduttrice. Una scelta che verrà apprezzata dai telespettatori che si appassionano più alle vicende di persone comuni che a quelle dei Vip. I numeri dell’edizione appena conclusa, nella quale la maggior parte delle coppie era formata da persone comuni, lo dimostrano.

LEGGI ANCHE -> Temptation Island, incendio nel resort: clamorosa ipotesi

Al timone ci sarà Alessia Marcuzzi che tornerà sul tronco del falò per il secondo anno consecutivo. È stata proprio Maria a volerla nuovamente, dopo aver apprezzato il lavoro svolto lo scorso anno. “È stata bravissima“, ha ammesso, dopo aver dichiarato di averle dato un paio di consigli prima di iniziare, invitandola a “mettersi più comoda“. “Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione“, un approccio quindi senza troppi fronzoli, più simile a quello della De Filippi. Soprattutto in un programma dove l’attenzione non è mirata verso la conduzione, la sensibilità e il coinvolgimento nelle storie vince sui look indossati.

Le registrazioni, che partiranno a breve, si terranno presso la solita struttura che ospita Temptation Island da svariati anni: l’Is Morus Relais di Margherita di Pula. Tutto sembra essere confermato, nonostante solo alcuni giorni fa un incendio abbia colpito proprio l’hotel. La messa in onda è quindi al momento ancora fissata per il 9 Settembre, in prima serata su Canale 5.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter