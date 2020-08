Piena di fascino anche in dolce attesa: è Michela Persico, da anni legata al difensore della Juventus, Daniele Rugani. La bergamasca è veramente bella.

Visualizza questo post su Instagram 1 o 2? 🤗😎 #ready #summertime Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 7 Ago 2020 alle ore 2:59 PDT

Da anni conosciamo Michela Persico per via in particolar modo della sua love story con Daniele Rugani. La 29enne originaria di Bergamo si era fatta notare già prima, per via delle sue apparizioni televisive in qualità di giornalista sportiva e di opinionista, tanto a Mediaset quanto sulla Rai.

Poi è avvenuto l’incontro con il calciatore, che nell’estate del 2015 venne acquistato dalla Juventus, dopo un magnifico primo anno in assoluto in Serie A con 38 partite su 38 e senza alcuna ammonizione od espulsione a suo carico. Da allora i due stanno insieme, e galeotta fu una intervista che proprio Michela realizzò con quello che sarebbe stato poi il suo compagno. Adesso lei è incinta, e questo è il modo migliore per dimenticare lo spavento dei mesi passati, quando sia lui che lei avevano contratto il Coronavirus.

Michela Persico, che bella che è con il pancione