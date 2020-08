Arrivano da Michelle Hunziker delle parole inaspettate. La compagna di Tomaso Trussardi spende parole d’affetto, ma non per il suo partner.

Dura la vita dei vip. Ne sa qualcosa Michelle Hunziker, che da circa 25 anni è sulla cresta dell’onda. Tutto merito della pubblicità dell’intimo ‘Roberta’, rimasto nell’immaginario collettivo di tanti di noi.

LEGGI ANCHE –> Federica Panicucci | una fata in costume da bagno | ‘È la più bella’

All’epoca la conduttrice televisiva svizzera naturalizzata italiana era minorenne e prestava la propria immagine facendosi ritrarre senza vestiti, di spalle. Lei mostrava la schiena scoperta, con i capelli biondi legati in una treccia, ed indossava solamente un paio di slip. Da quella pubblicità poi di strada ne ha fatta, conoscendo Eros Ramazzotti e restando legata a lui per diverso tempo, prima di separarsi. Non prima di avere dato alla luce Aurora, alla fine del 1996.

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti in mezzo al nulla, lato B in lontananza come Michelle -FOTO

Michelle Hunziker, il post pieno di affetto per i fotografi