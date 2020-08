Dopo giorni di silenzio Miriam Leone pubblica un meraviglioso scatto, elegante e sensuale, sulle rive di un mare cristallino.

Le vacanze di Miriam Leone quest’anno sembrano davvero infinite. L’ex Miss Italia (oggi attrice di discreto successo) ha trascorso molti giorni al mare nell’ultimo periodo, non sempre da sola. Forse alcuni ricorderanno la famosa paparazzata di qualche mese fa, insieme a quello che si vocifera sia il suo attuale fidanzato. Ma la Leone è molto riservata a riguardo e i due non sono più stati visti insieme dopo allora. Oggi l’attrice torna sui social con una foto bellissima in riva al mare. Clicca “successivo” per vederla!

Miriam Leone, uno scatto sensuale in riva al mare