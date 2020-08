A Napoli due ragazze investite da una utilitaria sopraggiunta a tutta velocità. Entrambe erano minorenni, una di loro non ce l’ha fatta.

Un grave episodio con due ragazze investite a Napoli si è verificato nel corso di questa notte. Il tutto è successo nella centralissima piazza Carlo III e la vittima è una giovanissima di soli 15 anni. La ragazza si trovava in compagnia di una amica di un anno più giovane, quando un’auto di passaggio ha colpito entrambe.

Per la 15enne purtroppo non c’è stato niente da fare, mentre la più piccola delle due ha rimediato gravi ferite, tra cui una frattura ad una gamba. Al volante dell’auto che ha centrato in pieno le due ragazze investite c’era un giovane di 21 anni, il quale si è subito fermato per prestare soccorso. Quest’ultimo ha dovuto necessitare del soccorso dei soccorritori in quanto versava in stato di choc per quanto vissuto in prima persona. Gli agenti della Polizia Locale sezione Infortunistica Stradale hanno svolto i rilievi del caso ma hanno cautelativamente ritirato la patente al conducente. Non è chiaro se stesse guidando sotto l’effetto di alcolici o di stupefacenti.

Ragazze investite, Maya ha sbattuto la testa morendo sul colpo

Le forze dell’ordine intendono avvalersi anche delle immagini di sorveglianza estrapolate dalle telecamere di sicurezza installate in strada. Le ragazze investite stavano rincasando verso l’una di notte dopo avere trascorso la serata fuori, abitavano in zona Calata Capodichino. La 14enne ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. A seguito dei rilievi emerge l’assenza di segni di frenata sull’asfalto. L’auto in questione è una utilitaria, una Smart.

Subito dopo l’impatto l’adolescente che è morta sul colpo ha compiuto un volo di diversi metri a causa della forza del colpo, urtando proprio con la testa contro uno spartitraffico. Lei si chiamava Maya e sui social network parenti ed amici la stanno ricordando con una cascata di messaggi di dolore.

