Romina Power, un dolore immenso: “È stato il mio compagno per 20 anni”

Qualche tempo fa Romina Power ha perso un caro amico. Il lutto le ha provocato un dolore immenso dato che per 20 anni hanno vissuto insieme

Sono momenti di nostalgia quelli vissuti da Romina Power che tempo fa ha subìto una terribile perdita. Si tratta del suo amico a quattro zampe che è morto dopo 20 anni di vita insieme, fedele come solo i cani sanno essere. Si chiamava Jazz e ultimamente non sta bene. D’altro canto la cantante statunitense dovrebbe essere contenta che il povero Jazz ha vissuto per ben 20 anni, un bel traguardo per un cane, dato che solitamente questi animali vivono per 15-16 anni. Ma il dolore è sempre grande e Romina ricorderà con gioia i momenti felici e spensierati vissuti in sua compagnia. Gioie che solo un amico a quattro zampe può e sa regalare. Un amore incondizionato, un esserino a cui basta l’amore del padrone per scodinzolare felice. Chi ha o ha avuto un cane o un gatto o altro animale domestico in casa, sa che la morte di questi dopo svariato tempo insieme, sa essere molto dolorosa, pari a quella di una persona cara. Un lutto a cui si cerca di reagire proprio come ha fatto la Power negli ultimi tempi.

Buone notizie per Romina Power e la sua famiglia – FOTO

Tutti i fan della ex compagna di Al Bano Carrisi si sono stretti intorno a lei nel suo dolore. C’è però una buona notizia per lei e la sua famiglia, di pochi giorni fa, un nuovo arrivo. Romina ha accolto a braccia aperte una persona molto importante per un componente della sua famiglia. Parliamo di Yari Carrisi, che dopo un lungo periodo in cui è stato single, ha finalmente trovato un nuovo amore.

Dopo la lunga relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, adesso il compositore di colonne sonore per il cinema è fidanzato con Thea Crudi, una bellissima ragazza dai capelli biondi, maestra di mantra e meditazione, che ha fatto tornare il sorriso al figlio di Al Bano e Romina.

