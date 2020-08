Se ne va all’improvviso tra le braccia del marito a 44 anni

Nadia Pistone di 44 anni è deceduta all’improvviso senza spiegazione tra le braccia di suo marito, presidente della sezione provinciale della Federazione italiana nuoto

Aveva solo 44 anni Nadia Pistone. È morta improvvisamente tra le braccia di suo marito senza spiegazione mentre era a casa con la sua famiglia. Ieri sera ha detto di non stare bene e in pochi minuti tutto è diventato tragedia, da un momento all’altro. Un malore che è arrivato all’improvviso, senza dare avvisaglie negli attimi precedenti alla sua morte. Il marito, Alessandro Cananzi, noto per ricoprire il ruolo di presidente della sezione provinciale della Federazione italiana di nuoto. Oltre a suo marito Alessandro, Nadia Pistone lascia anche due figli piccoli, ancora minorenni. I soccorsi sono arrivati subito, allertati proprio dal Cananzi, ma il loro intervento purtroppo è stato inutile. Non c’è stato niente da fare sin da subito, dato che le condizioni della donna sono apparse dal primo momento critiche.

Il marito della donna scomparsa a 44 anni ha scritto un ultimo saluto su Facebook alla sua amata in un commovente messaggio

Il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana di nuoto Alessandro Cananzi ha scritto un breve ma commovente messaggio di addio alla donna che amava profondamente e che da anni era sua moglie. Un saluto affidato ai social network, precisamente su Facebook, pieno d’amore, disperazione e dolore per la compagna con cui aveva deciso di dividere la sua vita e in cui scrive quanto l’ama e come vederla morire tra le sue braccia sia stato orribile.

Queste le parole di Alessandro: “Vederti morire fra le mie braccia è un dolore troppo grande. Ti amo amore mio, ora stai serena e vivi la tua nuova vita…”.

