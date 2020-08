Troppa puzza in cabina, la drastica decisione del pilota

Un aereo è dovuto atterrare in anticipo a causa di una puzza a bordo che faceva stare male i passeggeri

Un avvenimento al limite del comico, ma molto stravagante. Il pilota di un aereo decide di atterrare in anticipo a causa di un passeggero che puzza talmente tanto da far stare male gli altri passeggeri. Nei luoghi comuni, sopratutto chiusi e piccoli come un aereo o un bus, a volte si trova ad essere proprio appiccati alle altre persone. E come se già non fosse fastidioso, a volte può capitare di avere accanto un passeggero che emana un odore terribile. Ci sono casi in cui la puzza è insopportabile e ci induce addirittura a scendere alla fermata prima della nostra, per interrompere il malessere.

Questo è quello che è successo a una aere diretto alle Canarie con partenza da Amsterdam. A bordo del volo si trovava un uomo che non si lavava da settimane. La puzza che e emanava era insopportabile per gli altri passeggeri. Ad alcuni di loro sono venuti dei veri e propri conati di vomito. Dopo qualche tempo, quasi tutti a bordo hanno cominciato a manifestare un’insofferenza forte che li induceva al vomito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Un dolore terribile ali occhi: la scoperta terrificante dei medici

Il comandante prende la drastica decisione e atterra

Il personale di bordo, insieme al pilota ha dovuto valutare un’atterraggio d’emergenza perché la situazione era diventata insostenibile. L’uomo in questione è stato rinchiuso in bagno per evitare di recare ulteriore disagio. Successivamente l’aereo è atterrato a Faro, a sud del Portogallo. Nessuno voleva mettere in imbarazzo l’uomo, ma è stato inevitabile perché la situazione era veramente difficile da gestire. Alcuni passeggeri hanno commentato dicendo che era insopportabile e che alcuni hanno cominciato a stare davvero male.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>WhatsApp, come scaricare e installare le app su smartphone Huawei

Il pilota ha giustificato l’atterraggio non previsto, dichiarandosi in stato di emergenza a causa di condizione mediche ingestibili a bordo. Una situazione difficile a credersi perché esilarante ma brutta allo stesso tempo. Poichè non è facile fare un viaggio di qualche ora con un odore sgradevole che ti stimola a vomitare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.