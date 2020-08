Un cinghiale, un nudista e un imbarazzante inseguimento – FOTO

Un cinghiale, un nudista e un imbarazzante inseguimento. Le divertentissime foto che giungono direttamente dalla Germania

Un cinghiale, un nudista e un imbarazzante inseguimento. Sembra l’inizio di una barzelletta invece non è altro che il riassunto in poche, semplici parole di quello che è accaduto ad un mal capitato bagnanate in una località turistica tedesca.

Ci troviamo a Teufelssee, meta turistica in Germania dove non è vietato praticare il nudismo, una filosofia di vita che promuove un contatto più diretto tra essere umano e natura anche attraverso l’esaltazione della nudità.

La fuga di un cinghiale. Scena esilarante

Un uomo anziano è stato vittima di un furto inaspettato. Aveva messo i suoi averi dentro una busta di plastica gialla consistenti non solo nei suoi abiti, ma anche in un prezioso pc portatile. Autore del gesto è stato un cinghiale che, con i suoi cuccioli al seguito, si è impossessato degli oggetti del povero signore costringendolo ad un inseguimento in desabillè in mezzo agli altri bagnanti che non hanno saputo trattenere le risate.

Tra questi anche Adele Landauer, autrice degli scatti che hanno reso partecipe anche il web di questa divertente storia. La donna scrive: “La natura colpisce ancora!” Prima di pubblicare le foto ha chiesto il permesso al pover uomo, anch’egli assolutamente divertito dalla vicenda.

Durante la quarantena abbiamo visto come gli animali si fossero ripresi il proprio spazi nel mondo. Che sia anche questo un segnale che ci vuole dare la natura?

