Il suo è il sorriso più bello tra tutte le vip che affollano Instagram: il riferimento non poteva non essere che a Vanessa Incontrada. Splendida come sempre.

Visualizza questo post su Instagram L’età non ha tempo…💪🏼😊😉😀 Besitos Amigos 😙🦋 #buonweekend Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 8 Ago 2020 alle ore 1:40 PDT

“L’età non ha tempo”. Lo scrive Vanessa Incontrada, in vacanza come tanti altri vip in questo periodo. L’attrice nata in Spagna ma italiana per parte di padre (romano con origini napoletane, n.d.r.) rivolge un messaggio ai suoi followers, che da sempre la seguono e le manifestano grande amore.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | rivelazione inaspettata | ‘Si provo affetto’ | FOTO

Del resto proprio Vanessa è la prova tangibile di quanto da lei stessa affermato. A 41 anni lei conserva la freschezza e la bellezza di quando era più giovane e lavorava in televisione con ruoli meno impegnati. Ma non per questo meno importanti. In molti in particolare spesso le dicono di ricordarsela a ‘Top of the Pops’, trasmissione musicale che all’epoca della sua conduzione andava in onda su Italia 1. Di tempo ne è passato e la Incontrada ha messo su famiglia. Dal 2007 fa coppia fissa con Rossano Laurini e da lui ha avuto anche il figlio Isal, nel 2008.

LEGGI ANCHE –> Federica Panicucci | una fata in costume da bagno | ‘È la più bella’

Vanessa Incontrada, quando bellezza e dolcezza si incontrano

Visualizza questo post su Instagram Voglio sempre sorridere😊😊☺️ Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 4 Ago 2020 alle ore 3:32 PDT

Sempre benvoluta e sempre destinataria di complimenti per la sua semplicità e per il buonumore che sa ben rappresentare, la Incontrada riesce ad essere sempre la stessa. Come lei stessa dice, il tempo passa ma il suo scorrere non ne intacca il sorriso, l’avvenenza e quella dolcezza che sa trasmettere.

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti in mezzo al nulla, lato B in lontananza come Michelle -FOTO

Negli ultimi tempo abbiamo potuto ammirare Vanessa in diverse fiction realizzate per la Rai. Ora lei se ne sta tranquillamente al mare a Follonica, in provincia di Grosseto, dove possiede anche un negozio di abbigliamento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.