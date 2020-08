Alessia Marcuzzi, bella sensuale abbronzata e notturna mostra tutta se stessa in un post bollente su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Wild at heart🖤 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 9 Ago 2020 alle ore 2:05 PDT

Alessia Marcuzzi in questa bella sera di agosto si è fatta immortalare su Instagram sull’altalena, in una tenuta di campagna da quanto sembra dalla foto. La didascalia del post è “Wild at heart”. Sono tantissimi i commenti da parte dei numerosi follower. Uno di questi scrive: “Si dice che nella borsa di una donna ci sia tutto il suo mondo….”. Un altro invece apprezza: “Niente da dire .Sei veramente elegante ed originale”.

Alessia Marcuzzi e una serie di foto da urlo