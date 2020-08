Bologna, addio allo Chef stellato Barbieri: il famoso “Fourghetti” ha un nuovo comandante

Passaggio di consegne in corso alla riapertura del ristorante bolognese “Fourghetti”. Dalla clamorosa decisione di Barbieri al nuovo chef del locale

Sono attimi di trepidazione per gli amanti della Grande e Nobile cucina dei giorni nostri. Viene difficile, di questi tempi cedere il passo al prossimo. Siamo di fronte ad una condizione di difficoltà economiche senza ritorno e nel privilegio del mondo professionale c’è spazio per pochi.

Nonostante ciò la decisione dello chef stellato, che ha condotto con caparbietà e qualità la cucina del famosissimo ristorante di Bologna “Fourghetti”ha davvero del clamoroso. Nessun giudizio irreversibile dietro la scelta di Barbieri di lasciare il “Fourghetti” nelle mani del destino.

L’economia di pensiero dello chef è stata quella di lasciare spazio ai giovani. D’altronde per un Bistrot italiano così conosciuto è meglio prevenire prima di lasciare ad esacerbare il frutto.

Bruno Barbieri è stato per ben quattro anni il capitano della squadra dei fornelli, ma il sette volte in carriera, stelle Michelin ha affrettato i tempi e chiunque del mestiere crede che il gesto sia stato compiuto con garanzia di cognizione di causa.

LEGGI ANCHE —–> Estate 2020, scopriamo il trend dei cocktail da gustare

Barbieri cede il passo al suo erede: “Il ristorante rimarrà in mani sicure”

Era il Giugno del 2016 quando Bruno Barbieri diventava lo chef di riferimento del “Fourghetti” a Bologna. Per i clienti abituali aleggiava un comune scetticismo, ma poi Barbieri ha saputo destreggiarsi alla sua maniera e sorprendere come pochi.

Ora il “tempo delle mele mature” è finito ed è il momento di cedere la “patata bollente” all’aiutante cuoco del capo-brigata degli chef bolognesi. Parliamo di Erik Lavacchielli (28 anni e originario del Frignano modenese) e della sua esperienza europea in giro per Londra. Il suo talento e la passione per la cucina hanno colpito Barbieri, il quale ha riservato lui parole da predestinato.

“Alla riapertura post-feriale, il ristorante rimarrà in ottime mani. Lascio il mio pubblico in mani sicure. Sono orgoglioso di Erik e per i suoi traguardi conquistati anzitempo, ma lo ritengo già da tempo prontissimo per un’avventura da leader”.

LEGGI ANCHE —–> Chef Mattia Baroni, l’ingegnere della probiotica e prebiotica ad alta quota

Con queste parole, lo chef uscente battezza e rimarca allo stesso tempo la qualità invariata del prodotto della cucina del “Fourghetti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter