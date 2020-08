Brutto incidente per un giudice di X Factor, 6 ore sotto i ferri

Simon Cowell stava testando una nuova bici elettrica a Malibù quando è caduto. Era atteso la prossima settimana al primo live di America’s Got Talent

Bruttissimo incidente ieri per produttore musicale conduttore Simon Cowell: è caduto mentre provava una bicicletta elettrica nel cortile di casa a Malibu, riportando pesanti danni alla schiena. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di sei ore.

People è stato il primo a dare la notizia, dopo la nota che gli era stata inviata dal portavoce dello stesso Cowell. Sul noto portale si legge: “Simon Cowell si è fratturato la schiena e subirà un’operazione nel pomeriggio. È caduto dalla bicicletta nel pomeriggio di sabato mentre stava testando la sua nuova bicicletta elettrica in campagna nella sua casa di Malibù con la sua famiglia”.

Pare che Simon stia meglio anche se non del tutto fuori pericolo. Al momento non sono note le dinamiche della caduta in bicicletta di Cowell anche se non pare che siano coinvolte altre persone o autovetture.

Simon Cowell finisce in ospedale

Il Daily Mail approfondisce il caso della frattura alla schiena di Simon Cowell, specificando che nel giorno dell’incidente la sua compagna, Lauren Silverman è stata vista in bicicletta per le strade di Malibu.

Sembra infatti che il conduttore avesse cambiato stile di vita e si fosse messo seriamente a dieta. Simon aveva infatti confermato di avere già perso 30 chilogrammi, aspetto che gli aveva consentito anche di migliorare il suo stile di vita. Quindi molto probabilmente la bici elettrica faceva parte di questo nuovo piano salutistico condotto per mantenersi in forma.

Per altro Simon Cowell era atteso da un importante appuntamento perché proprio l’11 agosto era in programma il primo live del suo America’s Got Talent. Cowell inoltre era (ri)diventato unico proprietario dei format X Factor e Got Talent, entrambi riacquistate da Sony Music.

Cowell dovrà essere rioperato e i fan sono quindi in attesa di scoprire se il noto produttore sarà pronto per il programma.

