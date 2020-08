Sparatoria nella serata, coinvolte almeno sei persone: morti e feriti

Nella serata di ieri, quattro persone sono rimaste ferite e due sono morte in una sparatoria consumatasi nel quartiere Librino di Catania. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Due morti e quattro feriti, questo il terribile bilancio della sparatoria consumatasi nella serata di ieri a Catania. Sul posto, nel quartiere di Librino del capoluogo di provincia siciliano, si sono precipitati i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Purtroppo il personale medico del 118 non ha potuto far nulla per le due vittime, mentre non si conoscono ancora le condizioni degli altri quattro soggetti raggiunti dai colpi d’arma da fuoco. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che al momento non escludono nessuna ipotesi. Tra queste anche quella di uno scontro a fuoco tra criminali appartenenti al traffico di stupefacenti.

Catania, sparatoria nel quartiere di Librino: due morti e quattro feriti

Momenti di puro terrore quelli vissuti nella serata di ieri, sabato 8 agosto, nel quartiere di Librino a Catania, dove si è consumata una sparatoria. I diversi colpi d’arma da fuoco, esplosi intorno alle 20, hanno raggiunto sei persone, due delle quali hanno perso la vita; gli altri quattro soggetti sono rimasti feriti, ma non si conoscono le loro condizioni. Come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, sul posto, in via Grimaldi, si sono precipitati, oltre ai soccorsi del 118, anche i carabinieri e la polizia.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo etneo, sono affidate ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale che dovranno ricostruire la dinamica e accertare il movente della sparatoria. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi da parte degli inquirenti. Tra queste vi è quella secondo la quale le persone coinvolte facessero parte di gruppi criminali legati al traffico di stupefacenti. Gli inquirenti ipotizzano che tra i sei possa essere scoppiata una lite poi sfociata in tragedia.

Non si conoscono ancora i dettagli dei fatti, ma pare che alcuni dei soggetti coinvolti viaggiassero a bordo di una moto ed uno scooter. I due mezzi, riporta Fanpage, sono stati rinvenuti a terra dalle forze dell’ordine intervenute per i rilievi sul luogo della sparatoria.

Quella consumatasi ieri sera è la seconda sparatoria in poche ore a Catania. Nella notte tra venerdì e sabato, un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da un proiettile che lo ha centrato al polpaccio. Teatro dei fatti, il quartiere di San Berillo Nuovo della città. Anche in questo caso i carabinieri stanno indagando e non è chiaro se i due episodi possano essere collegati.