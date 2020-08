Coronavirus, il bollettino del 9 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Appena pubblicato l’aggiornamento relativo all’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando ai dati del Ministero della Salute, i casi di contagio sono saliti a 250.566, ossia 463 unità in più di ieri. Prosegue la crescita, che ormai si registra da giorni, dei soggetti attualmente positivi: 13.263 in totale e 310 in più di ieri. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva: 45 in totale e 2 in più di ieri, così come il numero delle persone guarite che ammontano a 202.098 (+151). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 decessi che portano il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza a 35.205.

La Regione Basilicata, si legge nelle note, ha comunicato che “in assenza di casi positivi e variazioni delle altre voci, i dati esatti verranno comunicati nella giornata di domani”.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 8 agosto

Nella giornata di ieri il Ministero della Salute ha reso noto che il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 250.103 casi. Aumentavano ancora i soggetti attualmente positivi che raggiungevano il totale di 12.953. Salivano anche i ricoveri in terapia intensiva che ieri erano 43. Il numero dei guariti era giunto a 201.947. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi per un totale di 35.203 decessi.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata venerdì 7 agosto

Nella giornata di venerdì i casi di contagio erano saliti a 249.756. Proseguiva la crescita, che ormai si registrava da giorni, dei soggetti attualmente positivi: 12.924 in totale. Nessuna variazione per quanto riguardava i ricoveri in terapia intensiva: 42 in totale. Saliva il numero delle persone guarite che ammontavano a 201.642. Il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza dei decessi era giunto a 35.190.

Dei 552 nuovi casi di contagio, 183 erano stati segnalati dalla Regione Veneto, dove si era registrato un focolaio nell’ex Caserma Serena di Casier, che ospitava quasi 300 richiedenti asilo.

Covid-19, Il Ministro Speranza: “Il lockdown? Ha salvato il Paese”

“Il lockdown ha salvato l’Italia“, queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. La decisione di chiudere l’intero Paese ha sortito l’effetto sperato, ossia quello di contenere il virus e scongiurare il pericolo che potesse diffondersi anche nel Mezzogiorno. A dimostrarlo i numeri sulla sieroprevalenza. Il Ministro Speranza ha poi parlato del dossier dell’Istituto Superiore di Sanità reso noto pochi giorni addietro. Sul punto si è detto serenissimo. Nulla di quel documento lo impensierirebbe.

L’intervista si sposta poi su un punto molto delicato, sul quale ancora oggi le polemiche sono ancora accesissime. I comuni di Alzano e Nembro, o meglio la mancata istituzione come zone rosse. Il Governo e l’amministrazione locale, sul punto hanno continuato a puntarsi reciprocamente il dito contro, per tale ragione il Ministro ha deciso di far chiarezza.

Non sono mancate considerazioni su Matteo Salvini e sulla riapertura della Scuole per cui il Ministro avrebbe fornito una data certa.

Covid19. Seconda ondata in Europa, è allarme generale

L’Europa, eccezion fatta per il quadro epidemiologico italiano, è stretta nella morsa del virus. Nonostante i casi di contagio stiano mostrando un quotidiano aumento nel Bel Paese, la circostanza non starebbe preoccupando le autorità centrali per i quali i dati restano, comunque, contenuti.

Diverso il discorso per Spagna e Francia dove il virus starebbe circolando in maniera aggressiva. Il Paese Iberico è divenuto quello maggiormente colpito ed i numeri sarebbero agghiaccianti. Si parla di 314mila casi su un totale della popolazione che è di 47 milioni di cittadini. Dati quasi identici si stanno registrando nel Regno Unito, seppur Paese con una densità abitativa maggiore.

La Francia in una sola settimana avrebbe registrato quasi 10mila casi, di cui oltre 2.200 in un unico giorno. Il problema, secondo i più sarebbe la sfrenata movida.

Covid19. Quarantene periodiche saranno sempre più frequenti

Secondo un recente studio condotto dall’Università di Harvard, è possibile che l’immunità acquisita contro il virus venga meno trascorsi i 40 giorni. Seguirebbe in sostanza lo stesso iter di altri virus. Se tale circostanza fosse confermata, è possibile che il Sar-Cov2 continuerà a circolare per altri 5 anni almeno.

Il coordinatore dello studio, il professor Yonatan Grad, ha affermato “Sono numerose le Nazioni che hanno riaperto i propri confini e stanno riducendo i lockdown. Prego tutti di prestare la massima attenzione, abbiamo davanti ancora un lungo cammino.”

