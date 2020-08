Coronavirus, è boom di casi in una regione: tutta colpa delle vacanze all’estero

Sono ben 61 i nuovi casi positivi al coronavirus. Tanti sono giovani andati in vacanza dopo la fine del periodo scolastico. Mai così male dal 2 maggio

La Toscana fa i conti con i nuovi, e molti, casi di coronavirus. Sono 61 i nuovi positivi e per la maggior parte tutti giovani. Hanno in comune, inoltre, la pecca di essere andati in vacanza all’estero che stavano bene e di essere tornati in patria contagiati.

Prima il cluster registrato a Massa e Carrara e poi molti altri piccoli focolai in diverse altre province della regione. Dati pessimi quelli che riguardano le ultime 24 ore per la Toscana dunque che non faceva registrare dei tali numeri dal 2 maggio quando i positivi in un solo giorno erano 80. Dopo tre mesi e mezzo in cui la situazione sembrava essersi attenuta, ritorno la paura e la preoccupazione.

L’età media dei contagiati, secondo quanto comunicato dalla Regione Toscana è di 32 anni, molti dei positivi però sono asintomatici e tutte le persone contagiate sono in buone condizioni di salute e già in quarantena.

Le 61 positività riscontrate sono da ricondurre al cluster nella provincia di Massa – Carrara riscontrato in una casa famiglia per un totale di 17 unità. A queste si sommano le 8 della provincia di Arezzo rilevate in un gruppo di giovani che hanno trascorso all’estero le loro vacanze al termine dell’anno scolastico.

Anche le province di Siena e di Grosseto non sono immuni: anche qui altri due casi rilevati, positivi al ritorno da una vacanza all’estero. I casi, invece, nelle province di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a quelli rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti.

Coronavirus, gli ultimi dati sulla Toscana

Sul cluster dei positivi di Carrara ha parlato il sindaco, Francesco de Pasquale e ha rassicurato tutti: “le persone sono già state tutte isolate e sono in quarantena sotto il monitoraggio dell’azienda sanitaria e delle forze dell’ordine”.

In totale 21 le persone tra le province congiunte e con una situazione che il primo cittadino definisce “sotto controllo”. Ha promesso di vigilare in modo assiduo su questa situazione e sull’evoluzione della stessa. Nel mentre un invito per tutti i cittadini a “rispettare le norme anti contagio con la massima attenzione”.

Così i casi in Toscana di positività al coronavirus salgono a 10.644. Se le positività salgono dello 0,6% rispetto al giorno precedente, restano un po’ indietro i guariti che si fermano al +0,1% arrivando a quota 8.997 ma la cosa positiva è che non si registrano nuovi decessi.

