Covid19. Seconda ondata in Europa, è allarme generale

Covid19. La seconda ondata di contagi in Europa sta destando preoccupazioni di diversi paesi straziati dalla propagazione del virus

Mentre negli Stati Uniti il presidente Donald Trump sembra ottimista, convinto che la pandemia sia sul finire (anche se i dati non supportano affatto la sua tesi), il Vecchio Continente si appresta ad affrontare una seconda impetuosa ondata.

L’Italia si colloca in una posizione di stabilità nonostante gli alti e bassi. Non si può dire la stessa cosa per altri paesi europei che stanno assistendo a nuovi pericoli scatenati dal Coronavirus.

Leggi anche >>> CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DELL’8 AGOSTO: I DATI DELL’EPIDEMIA

Covid19, Spagna e Francia in ginocchio. I dati

Chi sta messo peggio di tutti è la Spagna, definita “sommersa” dalla pandemia e diventando la nazione più colpita d’Europa. I numeri sono preoccupanti: 314.000 contagi su 47 milioni di abitanti. Stessa cifra registra il Regno Unito ma a fronte di una popolazione maggiore, 66 milioni di persone. Al momento sono attivi 580 focolai sparsi per tutto il paese. Le ragioni di tale situazione? A quanto pare sono molteplici e hanno scoperchiato carenze evidenti. Innanzitutti l’inedaguatezza del sistema sanitario, scarsità di test e si attrezzature, incapacità delle autorità di affrontare la situazione con tempestività .

Non fa meglio la Francia: 9.330 nuovi casi in una settimana, 2.288 in un solo giorno. In molti puntano il dito contro la movida giovanile e il flusso turistico. Sono state rese obbligatorie le mascherine difatti in luoghi all’aperto come a Saint Tropez, in Costa Azzurra, a Marsiglia e ovviamente a Parigi dove non sarà possibile circolare a volto scoperto sul lungosenna, nei parchi e nei luoghi turistici e commerciali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nel frattempo negli Stati Uniti si sono superati i 5 milioni di contagiati e si registrano oltre 161.000 morti. L’ America Latina ha il primato di essere la zona più colpita del mondo superando l’Europa con 216.000 decessi.

Leggi anche >>> COVID19. QUARANTENE PERIODICHE SARANNO SEMPRE PIÙ FREQUENTI