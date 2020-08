Elisa Toffoli, un bellissimo scatto per festeggiare l’estate – FOTO

Elisa Toffoli, uno scatto bellissimo sui social per festeggiare la sua estate vissuta tra concerti e brevi fughe in riva al mare.

Elisa Toffoli è una vera e propria forza della natura e lo dimostra sul palco proprio come nella vita. Esplosiva, solare, testarda: la cantante si è sempre definita in molti modi negli anni e chi la conosce bene sa quanta energia sia in grado di trasmettere. Recentemente Elisa è tornata sul palco in occasione del No Borders Music Festival, i cui biglietti sono andati letteralmente a ruba. Per commemorare l’evento (che giunge dopo il lungo stop dovuto al Covid), la cantante ha però deciso di registrare la sua esibizione e di pubblicarla sui social insieme ad un meraviglioso scatto estivo. Clicca su “successivo” per vederlo!

Elisa Toffoli, un bellissimo scatto in riva al mare