Incendi in Italia, i numeri forniti da Legambiente e le soluzioni per arginare il fenomeno

Stando ai dati pubblicati da Legambiente, in Italia gli incendi registratisi tra il 2016 ed il 2018 hanno spazzato via oltre 180mila ettari di superficie: il fenomeno va arginato.

Legambiente ha reso noti i drammatici numeri riguardanti gli incendi in Italia. Stando alla nota, tra il 2016 ed il 2018 questi ultimi sarebbero stati 13.219 ed avrebbero spazzato via oltre 180mila ettari di superficie.

Secondo la nota associazione ambientalista, la causa è da rinvenirsi nella poca attività di prevenzione e nello scarso controllo. A livello locale, le Regioni sono chiamate ad impiegare mezzi più efficaci per contrastare il fenomeno, in primis i comuni dovrebbero redigere una mappa per censire tutte le zone colpite da incendi. Inoltre, ed è qui che è richiesto un intervento severo, si deve applicare la legge prevista per i reati ambientali: un incendio è equiparabile ad un disastro.

Incendi in Italia, l’allarme di Legambiente e le sue proposte