Morta Franca Valeri. Addio a un’icona dello spettacolo italiano

Morta Franca Valeri. Aveva da poco compiuto 100 anni. Ci lascia una vera e propria icona del cinema italiano. Lutto nel mondo dello spettacolo

Un’arista poliedrica, una donna intelligente e versatile, dotata di grande spirito e tempra solida e interessi profondi.

Se n’è andata alle 7.40 del 9 agosto Franca Valeri, l’ultima vera diva del cinema italiano. Aveva da poco compiuto 100 anni, il 31 luglio scorso. Ha attraversato uno dei secoli più controversi della storia dell’umanità. Lei, classe 1920, nata a Milano di origine ebrea, ha visto l’orrore della Seconda Guerra Mondiale, il fascismo, le leggi razziali.

Da questi avvenimenti è uscita a testa alta, ne ha tratto insegnamento che le ha scatenato un’ironia di reazione così tipica di lei al punto da riportarla in ogni suo personaggio. La ricordiamo per l’interpretazione della caratteristica signorina snob che prenderva in giro la borghesia milanese, la “Cesira la manicure“ e la popolana romana, la Sora Cecioni.

Franca Maria Norsa, questo il suo nome all’anagrafe. Il cognome d’arte lo prese da Paul Valery, poeta da cui era profondamente affascinata.

Franca Valeri, non solo cinema. Un secolo di talento