In un terribile incendio in Repubblica Ceca, undici persone, tra cui tre bambini, hanno perso la vita in un incendio e altre dieci sono rimaste ferite.

Tragedia in Repubblica Ceca, dove undici persone, tra cui tre bambini, hanno perso la vita in un incendio e altre dieci sono rimaste ferite. Le fiamme sono divampate in un complesso di palazzi a Bohumin, nel nord-est del Paese nel pomeriggio di sabato. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione della Bbc, sei delle vittime sono morte nel rogo, mentre altre cinque si sono gettate, per sfuggire alle fiamme, dall’undicesimo piano. Su quanto accaduto sta indagando la polizia locale che ha confermato di aver arrestato un uomo.

Un grosso incendio si è sviluppato in un complesso di palazzi a Bohumin, nel nord-est della Repubblica Ceca nel pomeriggio di ieri, sabato 8 agosto. In quello che le autorità hanno definito come l’incendio peggiore della storia del Paese, undici persone, tra cui tre bambini, hanno perso la vita. Sei delle vittime, come riporta la stampa locale e l’emittente britannica Bbc, sarebbero morte tra le fiamme, mentre cinque si sarebbero lanciate dall’undicesimo piano nel disperato tentativo di scampare al rogo. Si contano anche dieci feriti, tra cui due vigili del fuoco e due agenti di polizia, intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell’incendio.

Sulla tragedia sta indagando la polizia ceca che ha provveduto ai primi accertamenti, dai quali sarebbe emerso che si tratti di un incendio doloso. A confermare l’ipotesi anche il governatore della regione Moravia-Slòesia, Ivo Vondrak. Le autorità, come riferisce la Bbc, hanno anche confermato di aver arrestato una persona. In merito, il ministro dell’Interno Jan Hamacek, intervenuto ai microfoni di una radio ceca, ha dichiarato che potrebbe essersi trattato di una tragedia derivata da un conflitto tra vicini che durava da diverso tempo.

Il capo dei vigili del fuoco regionali, Vladimir Vlcek, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla televisione ceca affermando che le fiamme si sono sviluppate molto velocemente, circostanza non normale. Vlcek, riporta la Bbc, ha spiegato che un rogo simile in genere colpisce una sola stanza, non un intero appartamento.