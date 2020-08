Sabrina Salerno, prendisole bianco cortissimo, parti basse scoperte – FOTO

Aulica e incantevole la nostra Sabrina Salerno, la showgirl anni ’80 sempre aggiornata nel suo percorso di bellezza

Accelerazione decisiva a Villa Condulmer per la nostra granitica e lodevole Sabrina Salerno, in vena di accendere l’entusiasmo della piazza con l’ennesimo scatto di bellezza ultra evolutiva di vecchio stampo.

Sabrina non è affatto nuova alle dipendenze dei social network, ma questa volta ha davvero messo il turbo seduta sul trono delle grandezze dello spettacolo. La Regina predestinata, allieva di Claudio Cecchetto ha capacità di inserimento volumetriche nel cuore dei fan estasiati dal suo incontrollabile fascino.

Il tempo non è mai un nemico per la nostra esuberante Sabrina Salerno, illuminata da Venere nell’immenso verde dell’incommensurabile dimora turistica, sita in Mogliano Veneto, nel trevigiano.

Sdraiata sul trono delle bellezze di prima classe lascia intravedere il solito spettacolo di forme, semicoperte da un costume assottigliato e un prendisole bianco cortissimo, che copre il tunnel segreto dei sogni proibiti.

Inconfondibile e priva di ogni pregiudizio, Sabrina Salerno ha nuovamente fatto breccia nel cuore “indolenzito” dei suoi 23mila likes nell’ultima uscita di stile sul pianeta Instagram.

Una capigliatura ricca di un biondo accesissimo disegnano una modella senza età, pimpante e aulica in ogni suo tocco di bellezza. Con o senza trucco la 52enne di origini genovesi non fa alcuna differenza per gli appassionati dello stile vintage, sempre affascinante e rilevante in ogni suo angolo estetico armonioso.

Dal pareo bianco al costume nero: Sabrina Salerno è un tripudio di fascino ed eleganza